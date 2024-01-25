Женщина обнародовала переписку с недоброжелателями.

Адвокат и жена телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - показала в Instagram переписку с хейтерами, которые критикуют ее за уход за усыновленным сыном Марселем.

Женщина несколько дней назад опубликовала видео с мальчиком, где он стоит на улице и плачет из-за того, что нужно идти домой. Но подписчики это восприняли негативно.

"Шарф можно было бы надеть, ветер страшный. Ужас", - написала подписчица.

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"К*нченая мамаша. Зачем издеваться над ребенком, когда он плачет? Обнять нужно, а не телефоном тыкать в лицо. Инка-показушница, ты гадкая!"- добавила другая пользовательница.

Однако Инна сначала посмеялась над этими замечаниями.

"Когда зашла в запросы на сообщения, а там авторитетные мамы, без чьих советов еще никто не выжил. Как хорошо, что они есть! Люблю, ценю, блокирую", - сказала она.

Далее Инна продолжила общение с подписчицей, заметив, что она сама сможет смотреть за своими детьми и не нуждается в советах. Однако хейтеры не остановились и обвинили в том, что к биологическим детям она относится лучше, чем к усыновленному сыну Марселю.

"Конечно, смотрите за своими сами. Только биологическим куртки под горло застегнули, а тут полуголый пусть судьбу испытывает. Если бы все трое так бегали, то наверное, никто бы внимания и не обратил", - написала подписчица.

Мирошниченко не могла промолчать и подчеркнула, что ждала таких комментариев и удивляется поведению людей.

"Я ждала, я знала, что наступит день и появится какая-нибудь к*нченая, которая скажет, что "биологических вот так, а этого так", - добавила Инна.

Потом женщина добавила фото, как идет с дочкой Мией по улице, которая без шапки. Инна написала предпологаемые комментарии хейтров, которые она может получить позже.

"Это в инстаграмах ваших они любящие родители, а в жизни ребенок без шапки. Точно небиологическая. Если присмотреться, то можно заметить лосины, а на улице зима. Ужас! А на себя шарф шерстяной надела. Эгоистка!", - добавила в шутку Инна.

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченки поженились в 2018 году. В браке у них родилось двое детей - дочь Мия и сын Марко. В прошлом году они усыновили мальчика Марселя. По словам супругов, у названного сына есть значительное отставание в развитии, искривленная грудная клетка, есть травмы головного мозга, грыжа и проблемы с глазами. Однако они пытаются лечить и улучшать состояние здоровья мальчика.

Сейчас Инна и Тимур начали процесс усыновления еще одного ребенка.

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