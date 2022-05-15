Певица рассказала, что у Kalush Orchestra действительно были высокие шансы на победу.

Украинская певица Jerry Heil прокомментировала победу группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022. По ее словам, у них были высокие шансы победить, и им таки удалось это сделать.

"Kalush Orchestra - это уникальная группа, которая создает современную украинскую музыку, интересную миру. Сейчас в Европе из-за войны оказались шесть миллионов украинцев, поэтому неудивительно, что именно Украина в этом году одержала победу на конкурсе", - сказала певица в комментарии УНИАН.

Также она добавила, что сейчас победа для Украины является очень важной.

"Kalush Orchestra - представители Украины. Это не конкурс, где просто соревнуются клевые артисты. Для каждой страны победа - это внимание Европы. А Украине она самая необходимая", - добавила Jerry Heil.

"Верю, что победа принесет в Украину новые инвестиции (чтобы была возможность провести следующий сезон) и возродит туризм, потому что верю, что война продлится еще недолго. Что касается именно группы, то Евровидение дает артисту многое: внимание, концерты. Дальше все зависит от амбиций артиста, его таланта и правильных решений. А у Kalush Orchestra с амбициями и талантами все сложилось", - подытожила певица.

Напомним, Kalush Orchestra своим выступлением "порвали" Евровидение 2022.

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