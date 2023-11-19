Это произошло больше 10 лет назад на съемках шоу.

Украинский режиссер Семен Горов вспомнил, как однажды подрался с российским актером Алексеем Паниным. Это произошло на съемках программы "Звезда+Звезда", которая выходила с 2010 по 2011 год.

По словам Горова, российские знаменитости пренебрежительно относились к украинцам. Таким поведением отличился и Панин, поэтому Горов "набил ему морду".

"Панин тоже чувствовал себя имперцем, который может здесь себя вести, как вздумается. Сейчас, когда вижу, как он бегает с украинским флагом, думаю: ну и ладно. Я верю, что люди могут меняться. Может то, что я ему морду набил – тоже немного привело в сознание", – сказал Горов в интервью "Обозревателю".

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Он добавил, что российские актеры приезжали в Киев как на дачу. Они здесь веселились, вкусно ели, уютно себя чувствовали. Однако, по его словам, все дошло до того, что поступали распоряжения относительно того, что какого-то украинского актера нужно заменить российским. Это Горову не нравилось.

Позиция Алексея Панина по войне

24 февраля 2022 года Алексей Панин осудил полномасштабную войну в Украине. Он выехал из страны-агрессора. Более того, он говорил, что хочет приехать в Украину.

Однако недавно он сказал, что не хотел бы жить в нашей стране.

"Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Простите, но в городе Конотопе ты увидишь такое же говно, которое ты увидишь в любом российском городе", – выдал Панин.

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