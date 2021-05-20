Melovin и JULIK показали совместную коллаборацию.

Украинский певец MELOVIN задумался над экспериментами. Именно поэтому решил придать своей песне новое звучание - создать ремикс на трек "И кровь кипит".

Коллаборацию по ремиксу артист сделал с Julik - украинским саунд-продюсером, композитором, экс-участником группы Dzidzio.

"Мне приятно сотрудничать с крутыми и очень творческими людьми. Наблюдаю за творчеством MELOVIN еще со времен Евровидения и приятно удивляюсь его достижениям и победам! И вот наконец наше сотрудничество с Мэлом, ремикс на одну из лирических песен "И кровь кипит". Думаю, что ремикс еще больше придется по душе каждому украинцу", - рассказал Julik.

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Сам MELOVIN о треке говорит так: "Каждый человек обладает способностью как быстро засиять в отношениях, так и быстро угаснуть. Каждый человек обладает способностью в один момент загубить все. Песня, которую я написал за две ночи. Перечеркнул все свои планы и сказал себе, это должен услышать каждый, кто разделит со мной эмоции этой песни".

К слову, фаны моментально подхватили обновленную версию песни и положительно отзываются о творческой коллаборации артистов.

"Очень нравится", "Хочется танцевать", "Совсем другое настроение", "Крутой ремикс", "Необычно", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич