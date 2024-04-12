Мужчина также имеет общего сына с бывшей.

Украинский кулинар и участник шоу "МастерШеф" Влад Мицкевич, который стал более известным после скандала вокруг "романа" с Поляковой, впервые рассказал о жене и сыне. Правда, уже бывшей избраннице.

Оказалось, что мужчина был женат, однако дороги с экс-возлюбленной у них разошлись.

"Я разведен, у меня была любимая жена Наталья. С ней прекрасные у нас отношения. Есть сын Вовчик вот скоро будет ему четыре года. Мы общаемся, все прекрасно", - заявил Влад в программе "33 запитання від ЛЮКС ФМ" .

А потом добавил, что он стал причиной их расторжения брака. Влад признается, что не уделял достаточного внимания семье, поэтому бывшая нашла ему замену.

"Расстались потому, что она нашла себе другого мужчину. У меня не было времени на нее, на семью. Я был все время в работе и так получилось, что мы расстались. Такое бывает в жизни", - добавил он.

Сколько пара была в браке - неизвестно. К слову, сейчас мужчина находится в новых отношениях.

Напомним, недавно Влад Мицкевич признался, был ли на самом деле у него роман с певицей Олей Поляковой.

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