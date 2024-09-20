Украинский военный, блогер и автор YouTube-канала "Geek Journal" Алексей Шкробинец, который известен под псевдонимом Тайлер Андерсон, женился.
Этой радостной новостью он поделился в своем Instagram и показал свадебное фото с любимой Юлианой.
"Поженились", - лаконично написал Алексей.
К слову, мужчина выбрал для церемонии темный костюм и белую рубашку, а также дополнил образ кедами. Невеста же была в длинном белом платье и без фаты на голове.
Реакция пользователей
Подписчики начали активно поздравлять новоиспеченных супругов и желать им счастья.
- "Наконец-то! Какие вы красивые. Долгих и счастливых лет вместе"
- "Что армия с мужчинами делает! Поздравляю, вы замечательные"
- "Прекрасная Юлиана и творческий Тайлер. Счастья вам!"
- "Любви, нежности, верности на долгие годы".
К слову, 30-летний Тайлер Андерсон в апреле этого года присоединился к рядам ВСУ. Позже он показал свой шеврон медицинской службы Ульф, которая входит в батальон Волки Да Винчи.
Напомним, ранее известная украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно призналась, когда планирует выйти замуж.