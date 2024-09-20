Мужчина также показал свою избранницу.

Украинский военный, блогер и автор YouTube-канала "Geek Journal" Алексей Шкробинец, который известен под псевдонимом Тайлер Андерсон, женился.

Этой радостной новостью он поделился в своем Instagram и показал свадебное фото с любимой Юлианой.

"Поженились", - лаконично написал Алексей.

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К слову, мужчина выбрал для церемонии темный костюм и белую рубашку, а также дополнил образ кедами. Невеста же была в длинном белом платье и без фаты на голове.

Реакция пользователей

Подписчики начали активно поздравлять новоиспеченных супругов и желать им счастья.

"Наконец-то! Какие вы красивые. Долгих и счастливых лет вместе"

"Что армия с мужчинами делает! Поздравляю, вы замечательные"

"Прекрасная Юлиана и творческий Тайлер. Счастья вам!"

"Любви, нежности, верности на долгие годы".

К слову, 30-летний Тайлер Андерсон в апреле этого года присоединился к рядам ВСУ. Позже он показал свой шеврон медицинской службы Ульф, которая входит в батальон Волки Да Винчи.

Напомним, ранее известная украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно призналась, когда планирует выйти замуж.

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