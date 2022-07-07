Калосу Сантане стало плохо прямо во время концерта в Мичигане.

74-летний мексиканский музыкант Карлос Сантана потерял сознание во время концерта. Оказывается, что ранее он получил тепловой удар, что и привело к таким последствиям.

Тогда артисту оказали первую помощь и вызвали "скорую помощь". Его доставили в больницу. Сейчас он чувствует себя намного лучше и даже вышел на связь с поклонниками.

"Спасибо за ваши драгоценные молитвы. У нас с Синди (жена музыканта, - УНИАН) все хорошо, мы просто расслабляемся. Я забыл поесть и выпить воды, поэтому был обезвожен и отключился. Благословений и чудес вам всем", – написал артист на своей странице в Facebook.

При этом концерт пришлось перенести на другой день. Но, благо, что с артистом сейчас все в порядке.

Кто такой Карлос Сантана

Карлос Сантана - мексиканский музыкант, гитарист, основатель и лидер группы Santana, лауреат многочисленных премий "Грэмми". Приобрёл известность на рубеже 1960-х и 1970-х с такими классическими номерами, как "Black Magic Woman". В 1999 году музыкант неожиданно вернулся на вершину чартов с альбомом "Supernatural" ("Грэмми" за лучший альбом года), который содержал суперхиты "Smooth" и "Maria Maria".

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