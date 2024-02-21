Пара вместе уже семь лет.

Известный телеведущий Юрий Горбунов недавно отметил седьмую годовщину брака с Екатериной Осадчей. Все эти годы пару считают примером семьи, однако, как признался Горбунов, у них тоже были проблемы.

По его словам, в их отношениях был кризис трех и четырех лет. При этом они с Осадчей оба понимали, что семья - это труд, поэтому над отношениями нужно работать. Это и помогло им преодолеть кризисы.

"Мы украинская семья, которая проходит через все, как и все остальные. Семья и отношения в семье – это труд", - сказал шоумен в программе "Утро в большом городе".

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Также он рассказал, что пышное торжество по случаю годовщины свадьбы они не устраивали. Лишь вечером в кругу семьи сели за стол и выпили по бокалу шампанского.

"Тихо, по-семейному с детьми. Дома выпили по бокалу шампанского, поужинали и легли спать, потому что все утром просыпаются", - признался ведущий.

Отметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились в 2017 году. В этом же году у них родился сын Иван, а в 2021-м на свет появился второй сын Данила.

Известно, что у Осадчей есть сын Илья от первого брака.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая рассказала, что никогда не делает со своими волосами.

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