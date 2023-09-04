Проблемы с алкоголем у нее начались после неудачной операции.

Российская певица Слава, получившая популярность после премьеры песни "Одиночество", рассказала, что страдала от алкогольной зависимости.

В эфире одной из развлекательных программ на росТВ она призналась, что проблемы с алкоголем у нее начались после операции по увеличению груди. После хирургического вмешательства у нее появились язвы, которые причиняли ей дискомфорт.

"У меня под грудью возникали волдыри, я мазали их мазью, потом они пропадали. Мне самой, как женщине, было стыдно на это смотреть. Я практически все лето пила, целый год пила, потому что не могла смотреть на себя в зеркало", - поделилась артистка.

Видео дня

Также неадекватная певица говорила, что после пьянки у нее открывается "третий глаз". Она якобы может увидеть судьбу человека.

Стоит отметить, что Слава неоднократно гневно высказывалась в адрес пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она говорила, что он только изуродовал ее грудь.

Однако другие российские знаменитости наоборот поддерживают Хайдарова. Известно, что он "перекроил" Филиппа Киркорова и других артистов страны-агрессора.

Чем известна Слава

Слава - российская певица, выпустившая такие песни как "Подруга", "Одиночество", "Однажды ты" и другие. Она является приверженицей преступного режима Кремля.

Слава неоднократно выражала поддержку диктатору Владимиру Путину и позитивно высказывалась по поводу полномасштабного вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: