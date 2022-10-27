Юлия Савичева травмировала музыканта, попав в него своей обувью.

Российская певица Юлия Савичева недавно выступила в Турции, но не обошлось без инцидентов. Знаменитость бросила свои туфли и попала музыканту прямо в голову. В результате он получил травму.

На своей странице в Instagram она сообщила, что молодому человеку уже оказали медицинскую помощь.

"На концерте в Турции произошло то, чего я даже не могла представить... На протяжении многих лет во время концерта от переизбытка эмоций я скидываю туфли и ухожу в разнос. В этот раз не обошлось без последствий", - написала Савичева.

Юлия Савичева: что о ней известно

Юлия Савичева - российская певица, которая представляла страну-агрессора на "Евровидении-2004". Ее главными хитами являются "Если в сердце живет любовь", "Как твои дела?" и "Прости за любовь". Первая песня была и вовсе саундтреком к сериалу "Не родись красивой". Также у нее есть совместный трек с одесситом Джиганом, который живет в России и поддерживает преступный режим Кремля.

Что Юлия Савичева говорит о войне в Украине

Артистка еще в 2014 году поддержала незаконную аннексию Крыма. Тогда же в интервью росСМИ она заявила, что имеет навыки стрельбы из автомата, и если понадобиться, она готова защищать Крым от Украины. При этом с начала полномасштабного вторжения она еще не высказывалась.

Напомним, на известную украинскую певицу в Молдове напала россиянка с криками "Слава России".

Вас также могут заинтересовать новости: