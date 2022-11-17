Брия Блессинг с 2014 года поддерживает украинских военных.

Американская певица Брия Блессинг уже 20 лет живет в Украине, поэтому считает себя украинкой. В 2014 году она начала ездить на передовую, а позже приобщила к этому и своего мужа-американца.

Девушка призналась, что поддержка украинских военных - это часть ее жизни, поэтому ее партнер должен разделять с ней рвение помогать и волонтерить. По словам Брии, Джесси очень любит ее, поэтому, конечно же, согласился на предложение поехать на Донбасс и не только. Она добавила, что супругу понравилось общаться с военными, поэтому он был не против навещать их.

"Это моя жизнь. Ты едешь со мной. Если ты хочешь на мне жениться, ты должен знать, чем я живу, что я делаю. Военные – его звезды. Я думаю, что он уехал бы и без меня. Мы даже еще не вернулись домой, и он говорит: "Брие, посмотри в календарь, когда мы можем в следующий раз приехать", – рассказала Брия.

Певица призналась, что поездки к военным сплотили их семью. А летом 2022 года они поехали с гуманитарной помощью в Запорожье и Николаев. Она добавила, что украинцы - сильный народ, который обязательно победит в войне.

"Вы очень сильный народ. И у вас есть свои ценности и вы будете бороться до конца за семью, даже за соседей. Украинцы очень сильны и сейчас они покажут всему миру, кто они такие", - подытожила звезда.

Кто такая Брия Блессинг

Певица стала участницей четвертого сезона шоу "Голос країни". Она попала в команду Святослава Вакарчука, но победить в шоу ей не удалось. Сейчас она живет во Львове.

Напомним, Сергей Писаренко и Евгений Никишин из "Дизель Студио" поддержали войну в Украине.

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