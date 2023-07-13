МакSим рассказала о проблемах, из-за которых теперь находится в клинике.

Российская певица МакSим (Марина Максимова) впервые заговорила о своих проблемах и рассказала, почему срывала концерты. Недавно она шокировала зрителей странным поведением в Сочи. Певица едва стояла на ногах, "жевала" слова и будто бы засыпала прямо на сцене.

Как оказалось, перед выступлением она пила алкоголь. МакSим призналась, что хотела "зарядиться бодростью", а потому употребляла спиртные напитки.

"Хочу рассказать вам о последних событиях... Очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать... Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось", - заявила певица в новом видео.

В итоге МакSим поняла, что у нее есть проблемы. Теперь она лечится от алкоголизма в клинике. По словам певицы, которая едва не умерла из-за осложнений коронавируса, ее попытки "сбежать" от проблем не увенчались успехом.

"Я все-таки пришла к тому, что вот эта моя привычка, попытка сбежать от проблем и недугов, лишних впечатлений, посредством алкоголя - они ни к чему не приводят. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла, и решила действовать... Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время", - отметила россиянка.

Также она утверждает, что отправилась в клинику "по доброй воле". Однако почему она заговорила об этом лишь сейчас, но молчала о проблемах в течение многих месяцев - МакSим не объяснила.

Что случилось с МакSим

Несколько лет назад певица заразилась коронавирусом и была в шаге от смерти. Однако после выздоровления МакSим удивила "наплевательским" отношением к своему здоровью. Певицу неоднократно замечали с алкоголем, а вскоре она сорвала концерт в Сочи.

Странное поведение МакSим возмутило ее фанов. Вскоре стало известно, что певица отменила все свои концерты. К слову, россиянка молчит о войне, которую РФ развязала в Украине в феврале 2022 года. Она игнорирует тему и ничего не говорит о преступном путинском режиме.

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