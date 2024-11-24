Признание, которое шокировало фанатов.

Кира Найтли, сыгравшая главную роль в новом психо-сексуальном триллере от Hulu под названием "Другая машинистка", недавно рассказала о тяжелом периоде в своей жизни, связанном с чрезмерным вниманием прессы и расстройством пищевого поведения.

В откровенном интервью изданию The Times звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Гордость и предубеждение" поделилась, что в начале своей карьеры страдала от постоянных спекуляций относительно своего веса. Это привело к развитию пищевого расстройства, воспоминания о котором Кира пытается вытеснить из памяти.

"Я знала, что у меня было расстройство пищевого поведения. Я не помню, что именно я ела", - призналась актриса.

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Найтли также осудила недостаток эмпатии со стороны прессы к звездам, которые сталкиваются с подобными проблемами. Она вспомнила случай, когда Мэри-Кейт Олсен, которая лечилась от анорексии в 2004 году, стала объектом публичных насмешек.

"Помню, как меня спросили об этом во время престура, будто это была шутка. Ей должно было быть стыдно за то, что она обратилась за помощью", - рассказала Кира.

Кира Найтли призвала к большей чуткости и пониманию, когда речь идет о психическом здоровье людей, независимо от их статуса.

Напомним, Кира Найтли рассказала, что все девушки из ее окружения подвергались секс-домогательствам.

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