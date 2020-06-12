Кира Найтли снимется в психо-сексуальном сериале "Другая машинистка"
Кира Найтли выступит исполнительным продюсером и сыграет одну из главных ролей в новом мини-сериале Hulu под названием "Другая машинистка".
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Жанр сериала описывается как психо-сексуальный триллер, который затронет темы индивидуальности, одержимости и неуместных желаний. Пилотную серию снимет и выступит в качестве шоураннера Айлин Чайкен ("Секс в другом городе", "Рассказ служанки"), передает deadline.
Сюжет основан на одноименном дебютном романе писательницы Сюзанны Ринделл, которая будет продюсером вместе с Чайкен.
Действие происходит в 20-е годы прошлого века, во времена сухого закона. В полицейском участке на Манхэттене работает машинисткой Роуз Бейкер, умная и острая на язык, но типичная серая мышка. Однажды в участке появляется другая машинистка, уверенная в себе красавица Одалия Лазар (Кира Найтли). Она знакомит свою новую коллегу с миром развлечений: джазом, фокстротом, подпольными питейными заведениями.
О дате выхода сериала не сообщается.
Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Hulu презентовал дебютный тизер сериала "С любовью, Виктор", который является спин-оффом мелодрамы "С любовью, Саймон".
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