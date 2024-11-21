Актриса примерила на себя новый образ.

Украинская актриса Анна Саливанчук, известная зрителям благодаря комедийным ролям, в частности, в сериале "Однажды под Полтавой", стремится расширить свой актерский диапазон и сыграть драматическую роль в историческом фильме.

На своей странице в Instagram Анна опубликовала видео, где предстает в элегантном образе аристократки прошлых эпох, и обратилась к режиссерам с просьбой дать ей шанс проявить себя в новом амплуа.

"Уважаемые режиссеры, разве вы не видите, как мне подходит исторический наряд? Мне срочно нужна историческая картина", - написала актриса.

Видео дня

Анна Саливанчук, которой в этом году исполнилось 39 лет, завоевала популярность благодаря комедийным ролям, создавая яркие и запоминающиеся образы. Однако, актриса чувствует в себе потенциал для глубоких драматических ролей и мечтает об участии в серьезном историческом проекте.

"Посмотрите, готова народная артистка Украины Анна Саливанчук", - подчеркнула она в своем обращении.

Услышат ли режиссеры призыв талантливой актрисы и появится ли Анна Саливанчук в новом амплуа на экранах - покажет время. Ее желание попробовать себя в другом жанре свидетельствует о творческом развитии и стремлении к новым вершинам в карьере.

Напомним, Анна Саливанчук растрогала сеть нежным поздравлением старшего сына с днем рождения.

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