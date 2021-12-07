MELOVIN боится осуждения со стороны украинцев.

Украинский артист MELOVIN рассказал, что в России у него есть мощная фан-база. И если бы он поехал в страну-агрессор с концертом, то вполне мог бы собрать зал. При этом он боится осуждения со стороны украинцев и не хочет быть изгнанником в собственной стране.

"Я хотел бы, конечно, поехать там выступить, у меня там много фанатов. Понимаю, что могу там собрать зал. Но страшно. Сразу станешь антигероем в Украине. Это страшно, когда ты не можешь приехать в родную страну, где тебя считают просто изгнанником. И у меня внутри борется желание стать более масштабным в других странах, где тебя понимают, и вместе с тем вернуться и быть изгнанником в своей стране", - сказал артист на YouTube-канале "Украинская правда".

Читайте такжеЭкс-"холостяк" Макс Михайлюк в центре Киева сбил человекаКроме того, он возмутился, что российские звезды приезжают в Украину, а украинские не могут поехать в РФ. Для него такая ситуация непонятна, так как наши артисты в любом случае привозят деньги в Украину.

Напомним, ранее шоумен Игорь Кондратюк назвал больными выступающих в РФ артистов.

"У нас одновременно идет война и "нам какая разница?". Мне кажется, это раздвоение личности просто клиническое. И я не хотел бы болеть этой болезнью. Кто считает, что "культура вне политики" – больны, я утверждаю", - сказал Кондратюк.

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Автор: Диана Могилевич