Лурдес пострадала из-за своего же опоздания.

Скандальная дочь певицы Мадонны Лурдес, известная своими провокационными выходками, сильно пострадала из-за своей беспечности. 26-летняя девушка опоздала на показ Marc Jacobs, который проходил в Нью-Йорке.

Лурдес пришла на показ позже, из-за чего ее не пустили в зал. Охранники унизили дочь Мадонны на глазах у прессы и ее фанатов. Инцидент попал на видео, его уже опубликовали в Tik-Tok.

Автор видео утверждает, что Лурдес опоздала на несколько минут. Она пришла на показ бренда, лицом которого была несколько лет назад, слишком поздно. Дочь Мадонны была очень унижена и огорчена, она пыталась убедить охранников, чтобы те ее пропустили. Однако они не слушали просьбы Лурдес и были непреклонны.

Видео дня

В итоге фанаты, которые наблюдали за публичным унижением избалованной Лурдес, начали кричать на охранников и скандировать: "Пустите ее внутрь". Позже в СМИ появилась информация, что дочери Мадонны удалось попасть на показ, но гораздо позже. Так, опоздание на несколько минут сыграло злую шутку с Лурдес, на глазах у фанатов ей пришлось скрывать свое огорчение.

Напомним, дочь Мадонны нередко провоцирует публику. Ранее УНИАН уже рассказывал о том, что Лурдес устроила откровенную фотосессию.

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