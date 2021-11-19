Некоторое время назад артист заявил, что певица Катерина Павленко – "никто и зовут ее никак".

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A Екатерина Павленко отреагировала на упреки народного артиста Украины Иво Бобула, который заявил, что она "никто и зовут ее никак".

Об этом пишет ТСН.

"Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение, которое является результатом личного опыта. Я имею большое уважение к артистам, которые стояли на основе формирования музыкальной эстрады еще в молодой независимой Украине. На их песнях росли поколения, формировались мировоззрения, но не стоит упускать из виду то, что ценности слушателей меняются, и сейчас это происходит быстрее, чем когда-либо", – отметила певица.

Павленко считает, что "устаревшие стратегии больше не работают":

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Иво Бобул раскритиковал солистку Go_A: подробности скандала

В начале октября украинский артист Иво Бобул высказал свое мнение о солистке группы Go_A, которая в этом году на Евровидении заняла пятое место, Екатерине Павленко.

"Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", – сказал он в программе ЖВЛ.

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Автор: Катерина Шварц