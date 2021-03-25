В комментариях восхищены красотой модели.

Известная супермодель Ирина Шейк показала архивное фото, на котором она запечатлена в молодости.

Читайте такжеМокрая Ким Кардашьян в черном бикини соблазнила сеть (фото)Кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она уточнила, что снимок был сделан в 2006 году - тогда Ирине было 20 лет.

Шейк позирует на камеру в бежевом бикини, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа. Пост набрал почти полмиллиона лайков.

Кто такая Ирина Шейк

Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.

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Автор: Ольга Робейко