Она также рассказала об успехах дочери за рубежом.

Известный украинский продюсер Ирина Горовая рассказала о личной жизни 26-летней дочери Натальи и хочет ли стать бабушкой.

По словам Горовой, сейчас дочь вместе со своим мужем находится в Польше. Они два года назад поженились и уже планируют стать родителями.

"Все, когда влюбляются, они задумываются о пополнении в семье. Я пока в статусе мамы. Я хочу стать бабушкой, но не сейчас", - поделилась Ирина в комментарии для ТСН.ua.

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Также женщина добавила, что гордится успехами своей дочери и рассказала о ее работе за рубежом так:

"Она работает в IT и растет в компании. Но, конечно, что опыт из шоу-бизнеса ей помог".

К слову, Ирина Горовая родила старшую дочь Наталью в первом браке с музыкантом Юрием Горовым. Позже пара развелась и продюсер вышла замуж за рэпера Потапа. От него она родила сына Андрея, которому сейчас 16 лет.

Кстати, некоторое время Наталья работала вместе с мамой в продюсерском центре. Однако потом решила сменить сферу своей деятельности.

Напомним, ранее продюсер Ирина Горовая высказалась о прекращении работы с Потапом.

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