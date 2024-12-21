Ирина Федишин вместе с мужем и продюсером Виталием Човником устроили себе зимний отпуск в американском Миннеаполисе. Супруги активно проводят время, катаясь на лыжах и наслаждаясь живописными пейзажами.
Ирина не забывает делиться впечатлениями с подписчиками в своем Instagram. Она опубликовала несколько фотографий с отдыха, на которых она вместе с мужем позируют на фоне заснеженных гор.
"Сама не знаю, как нам так удается, но мы успели уже побывать и на американских горках", - написала певица.
На фото Ирина выглядит стильно в красной куртке и шлеме, а Виталий - в голубом лыжном костюме. Певица также добавила несколько фото с горнолыжного курорта, где они вместе с мужем катаются на лыжах.
Реакция соцсетей:
- "И себе тоже улыбаюсь, глядя на таких счастливых людей"
- "Ирочка, вы красавица!"
- "Вы - удивительные!"
- "Очень красивая пара! Береги вас Боже, за ваш тяжелый труд на благо страны и ВСУ!"
- "Самые лучшие!"
Напомним, Ирина Федишин удивила сеть фотографиями с мужем в парных пижамах.