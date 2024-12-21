Супруги катались на лыжах.

Ирина Федишин вместе с мужем и продюсером Виталием Човником устроили себе зимний отпуск в американском Миннеаполисе. Супруги активно проводят время, катаясь на лыжах и наслаждаясь живописными пейзажами.

Ирина не забывает делиться впечатлениями с подписчиками в своем Instagram. Она опубликовала несколько фотографий с отдыха, на которых она вместе с мужем позируют на фоне заснеженных гор.

"Сама не знаю, как нам так удается, но мы успели уже побывать и на американских горках", - написала певица.

Видео дня

На фото Ирина выглядит стильно в красной куртке и шлеме, а Виталий - в голубом лыжном костюме. Певица также добавила несколько фото с горнолыжного курорта, где они вместе с мужем катаются на лыжах.

Реакция соцсетей:

"И себе тоже улыбаюсь, глядя на таких счастливых людей"

"Ирочка, вы красавица!"

"Вы - удивительные!"

"Очень красивая пара! Береги вас Боже, за ваш тяжелый труд на благо страны и ВСУ!"

"Самые лучшие!"

Напомним, Ирина Федишин удивила сеть фотографиями с мужем в парных пижамах.

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