Ирина Билык показала фото сыновей и будущей невестки

Певица опубликовала в соцсети редкое семейное фото.

Популярная певица Ирина Билык показала редкий снимок с двумя сыновьями.

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50-летняя звезда на своей странице в Instagram выложила снимок с прогулки. На нем Билык запечетлена с младшим сыном Табризом и старшим Глебом и его девушкой.

Такой редкий семейный снимок звезда опубликовала в честь международного Дня семьи, который отмечался 15 мая.

"С днем семьи вас, мои дорогие!", - оподписала снимок певица.

Поклонникам очень понравилось фото. "Какие вы все классные. С Днем семьи", "Замечательная семья! Всего вам наилучшего", "Только Аслана не хватает на снимке", - писали в комментариях подписчики певицы.

Как сообщал УНИАН.Lite, недавно Ирина Билык потрясла кардинальной сменой имиджа. Знаменитость разместила снимок, на котором предстала с короткой прической.