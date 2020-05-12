"Помолодела!": Ирина Билык шокировала кардинальной сменой имиджа (фото)
08:53, 12 мая 2020Звезды
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Певица предстала с короткой прической.
Билык на карантине решила поэкспериментировать со стилем / Instagram Ирина Билык
Украинская певица Ирина Билык на карантине решила поэкспериментировать со стилем и резко изменила имидж.
В своем Instagram певица показала фото, на котором предстала с короткой прической и в синем костюме. Артистка позировала, сидя на стуле в пикантной позе.
Instagram Ирина Билык
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"Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?" – подписала фото Ирина.
Пользователи не обошли вниманием новый образ кумира.
"Вам очень идет такой стиль, подчеркивает вашу фигуру", "Вау, какой роскошный образ", "Очень нежно! Помолодела!", "Это модно и очень стильно", "Волосы супер и классные туфельки", – писали восторженные фанаты под публикацией.
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