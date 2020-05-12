"Помолодела!": Ирина Билык шокировала кардинальной сменой имиджа (фото)

Певица предстала с короткой прической.

Украинская певица Ирина Билык на карантине решила поэкспериментировать со стилем и резко изменила имидж.

В своем Instagram певица показала фото, на котором предстала с короткой прической и в синем костюме. Артистка позировала, сидя на стуле в пикантной позе.

Читайте такжеЭкс-"виагра" Седокова показала нежное фото с молодым бойфрендом

"Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?" – подписала фото Ирина.

Пользователи не обошли вниманием новый образ кумира.

"Вам очень идет такой стиль, подчеркивает вашу фигуру", "Вау, какой роскошный образ", "Очень нежно! Помолодела!", "Это модно и очень стильно", "Волосы супер и классные туфельки", – писали восторженные фанаты под публикацией.