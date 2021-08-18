Юлия Беретта высказалась по поводу болезни МакSим.

Экс-участница российской группы "Стрелки" Юлия Беретта заявила, что не приемлет игры с судьбой и интриги, особенно если это касается здоровья. Так она высказалась в адрес своей коллеги, певицы МакSим.

Об этом сообщает "Дни.ру".

"Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар казалось бы достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием", - сказала Беретта.

Также она добавила, что нет никаких доказательств того, что МакSим длительное время находилась в реанимации. Да и вообще, спекулировать болезнью в период пандемии коронавируса - неправильно.

Напомним, на днях МакSим выписали из больницы. Она уже успела сделать первое сэлфи.

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Автор: Диана Могилевич