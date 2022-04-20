За Зеленским в социальной сети следят 16,8 миллиона человек.

На Instagram президента Украины Владимира Зеленского подписаны почти 17 миллионов человек. Такой прирост подписчиков был связан с войной в Украине, которую на нашей территории развязала Россия.

То, что Зеленский остался в Украине, несмотря на активные боевые действия, вызывает восторг у людей со всего мира. Они выражают ему поддержку и говорят о том, что Зеленский - достойный президент.

Интересно, что за Зеленским в Instagram следят не только украинцы, но и мировые знаменитости. На него подписаны звезда "Все женщины - ведьмы" Алиса Милано, американская актриса Шэрон Стоун, легендарная поп-дива Мадонна, мама Илона Маска - Мэй Маск, дочь экс-президента США Иванка Трамп, голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, британская певица Рита Ора и многие другие.

Кроме того, за Зеленским следят множество украинских звезд - Слава Каминская, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева, Даниэль Салем, Светлана Тарабарова и многие-многие другие.

Впрочем, сам президент подписан всего на 194 аккаунта. Кроме украинских звезд, он следит и за зарубежными - Шэрон Стоун, Адель, Леди Гагой, Антонио Бандерасом, Николь Кидман, Джей Ло, Мадонной, Арнольдом Шварценеггером и другими.

Напомним, кто вошел в ближайший круг президента Зеленского на время войны.

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