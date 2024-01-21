Старшая дочь известной певицы Оли Поляковой - Маша - намекнула на новую любовь. 18-летняя девушка выложила фото в Instagram с молодым парнем, который вероятно может быть ее бойфрендом. На фотографии они стоят вместе в гримерке. Девушка с макияжем и прической, одетая в белый костюм. Парень одет в деловой стиль: белая рубашка и брюки. Он держит телефон в руке и делает совместное селфи.
Маша сделала подпись к фотографии "Как вам наша пара?", чем вызвала предположения относительно новых отношений. Однако девушка не прокомментировала свою личную жизнь и не отметила, кто этот юноша на снимке.
Реакция подписчиков
Сама Оля Полякова оставила слова поддержки под фото, написав "Мое солнце". Впоследствии подписчики начали активно комментировать фотографию тоже.
- "А где тот, что был раньше?"
- "Невероятные"
- "Вау, какие шикарные. Как Мистер и Миссис Смит"
- "Классная пара"
- "Хорошая пара. Главное, чтобы надолго"
Напомним, в прошлом году Маша Полякова заявила, что разорвала отношения с бывшим парнем по имени Артур, которые длились почти год. Девушка говорила, что он хотел воспользоваться ее популярностью, а вот о чувствах с его стороны речи не шло. Поэтому она стала инициатором завершения их истории любви.