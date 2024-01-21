Девушка любит интриговать своих подписчиков.

Старшая дочь известной певицы Оли Поляковой - Маша - намекнула на новую любовь. 18-летняя девушка выложила фото в Instagram с молодым парнем, который вероятно может быть ее бойфрендом. На фотографии они стоят вместе в гримерке. Девушка с макияжем и прической, одетая в белый костюм. Парень одет в деловой стиль: белая рубашка и брюки. Он держит телефон в руке и делает совместное селфи.

Маша сделала подпись к фотографии "Как вам наша пара?", чем вызвала предположения относительно новых отношений. Однако девушка не прокомментировала свою личную жизнь и не отметила, кто этот юноша на снимке.

Реакция подписчиков

Сама Оля Полякова оставила слова поддержки под фото, написав "Мое солнце". Впоследствии подписчики начали активно комментировать фотографию тоже.

Видео дня

"А где тот, что был раньше?"

"Невероятные"

"Вау, какие шикарные. Как Мистер и Миссис Смит"

"Классная пара"

"Хорошая пара. Главное, чтобы надолго"

Напомним, в прошлом году Маша Полякова заявила, что разорвала отношения с бывшим парнем по имени Артур, которые длились почти год. Девушка говорила, что он хотел воспользоваться ее популярностью, а вот о чувствах с его стороны речи не шло. Поэтому она стала инициатором завершения их истории любви.

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