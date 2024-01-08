Танцовщица заверила, что все хорошо.

Недавно известная танцовщица Илона Гвоздева выложила в сеть пост о том, что якобы не все так легко в ее отношениях с мужем. Тогда звезда написала, что, возможно, это была проосто привычка и не было счастья, которого так хотелось. Она устала быть сильной женщиной.

Но сегодня Илона впервые прокомментировала этот пост. Вместе с дочкой она ходила на зимнее представление, где встретилась с ведущей Соломией Витвицкой. Именно на том событии женщины записали совместную сториз и расставили все точки над "і".

"Все хорошо. Живы и здоровы. Все нормально у нас!"- ответила Илона на вопрос о проблемах в отношениях с любимым.

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Напомним, танцовщица Илона Гвоздева живет в браке с мужем Иваном уже 9 лет. Пара даже обвенчалась. Женщина раньше рассказывала о проблемах со здоровьем любимого. Из-за стресса у него диагностировали алопецию. Она привела к стремительному выпадению волос.

Сейчас супруги воспитывают двух общих детей: дочь Рию и сына Доминика.

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