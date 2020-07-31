Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

Мать Херд также часто сравнивала Маска с бывшим мужем дочери Джонни Деппом. По ее словам, которые передала Хауэлл, Депп был просто ангелом по сравнению с Маском.

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск судился с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов.

Об этом рассказала подруга сестры артистки Дженнифер Хауэлл. По ее словам, бизнесмен после разрыва отношений с Херд хотел избавиться от эмбрионов, которые они создали вместе, сообщает издание Mirror.

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"Пейдж (мать Эмбер, которая погибла в мае 2020 года) рассказала мне, что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе. Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка ", – призналась Хауэлл.

Мать Херд также часто сравнивала Маска с бывшим мужем дочери Джонни Деппом. По ее словам, которые передала Хауэлл, Депп был просто ангелом по сравнению с Маском.

Как сообщал ранее УНИАН, близкая подруга актрисы Эмбер Херд, активистка движения за гендерное равенство #MeToo Аманда де Кадене, резко отказалась поддерживать ее в суде против Джонни Деппа после того, как узнала ранее неизвестные подробности из супружеской жизни Херд.

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