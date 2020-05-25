Илон Маск и Граймс изменили имя сына - проще не стало

Пара немного изменила написание имени их новорожденного сына.

Певица Граймс ответила в одном из комментариев на своей странице в Instagram, что ей пришлось изменить написание имени ее новорожденного ребенка.

Граймс сообщила, что они с Илоном Маском немного изменили написание имени их новорожденного сына. Она рассказала об этом в ответ на один из комментариев своих подписчиков в Instagram, сообщает НВ со ссылкой на Just Jared.

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"Вы стали менять имя сына из-за законов штата Калифорния? Какое новое имя вы дали ребенку?", - спросила одна из фанов Граймс.

В ответ Граймс сообщила, что ребенка теперь зовут X Æ A-Xii. В ответ другому фану она сообщила, что по законам Калифорнии "один штрих разрешен". И добавила, что "римские цифры, если честно, выглядят лучше".

Напомним, Илон Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. Позже Маск рассказал, как точно произносить это имя.

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