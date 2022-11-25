78-летний актер обвинения в харассменте отрицает.

Южнокорейскому актеру сериала "Игра в кальмара" О Ён Су предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом заявили в пятницу судебные чиновники, сообщает агентство Yonhap.

В четверг отделение Соннамской районной прокуратуры Сувона предъявило 78-летней знаменитости без задержания обвинения в том, что в середине 2017 года он ненадлежащим образом прикасался к телу женщины.

Сообщается, что предполагаемая жертва подала жалобу в полицию на О Ён Су еще в декабре прошлого года. Но в апреле правоохранители закрыли дело без предъявления каких-либо обвинений актеру, а позже прокуратура возобновила расследование по просьбе предполагаемой потерпевшей.

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Сообщается, что в ходе следствия прокуратуры южнокорейский актер отрицал все обвинения.

О Ён Су прославился после выхода "Игры в кальмара"

О Ён Су известен по роли старика О Иль Нама, участника состязаний под номером 001 в нашумевшем сериале "Игра в кальмара". В 2022 году он удостоился "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана в корейском шоу.

"Игра в кальмара": сюжет мегапопулярного сериала

По сюжету сериала "Игра в кальмара", группу из 456 неудачников, задолжавших огромные суммы, приглашают принять участие в увлекательном квесте, обещая немыслимый денежный приз. Потрепанные жизненными обстоятельствами, эти люди соглашаются и попадают на закрытую территорию. И тут начинается самое страшное в погоне за 38 миллионами долларов. Каждая, казалось бы, безобидная и детская игра превращается в состязание на выживание в прямом смысле. Всем нам знакомая развлекаловка "Тише едешь – дальше будешь" заканчивается в первой серии сериала жестоким расстрелом "слабых".

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