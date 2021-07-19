Певица высказала поклонникам все, что думает.

Известная певица Бритни Спирс, которая сейчас судится со своим отцом по делу об отмене его опеки над ней, эмоционально высказалась в социальной сети Instagram.

Так, последнее время Бритни часто публикует видео, на которых танцует в гостиной. Фаны же обеспокоены таким ее поведением и пишут, что все это как-то странно.

"Для тех из вас, кто выбирает критиковать мои видео. Слушайте, я не собираюсь выступать на любых сценах в ближайшее время, пока мой отец решает, что мне носить, говорить, делать или думать. Я делаю это последние 13 лет. Я бы предпочитала делиться видео с моей гостиной, а не со сцены в Вегасе, где некоторые люди отошли далеко, что не могли даже пожать мне руку. Поэтому я подсела на травку", - рассказала Спирс.

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Также Бритни послала тех, кто пытается отобрать у нее последнюю надежду на свободу.

"Для тех женщин, которые говорят, что все это очень странно, у меня все еще есть надежда на сказку! Идите на х*й. Как я уже сказала, надежда это все, что у меня есть сейчас. Вам повезло, что я хотя бы что-то публикую. Если вам не нравится то, что я публикую, отписывайтесь. Люди пытаются убить надежду, потому что надежда — одна из наиболее уязвимых и хрупких вещей. Пойду сейчас почитаю, твою мать, сказку. PS Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной, или это не по вашим стандартам ... идите прочитайте гребаную книгу", - добавила Спирс.

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Автор: Диана Могилевич