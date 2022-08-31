Мужчины сходили на эротическую вечеринку.

Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич после каминг-аута показал, как развлекается со своим возлюбленным. Вместе с колумбийцем, с которым ранее праздновал помолвку на яхте, он отправился в мужской стриптиз-клуб.

На кадрах, опубликованных в инста-сториз Хветкевича, видно, что они решили устроить себе романтический вечер с привкусом эротики. На вечеринке выступали танцоры в достаточно откровенных нарядах, они крутились вокруг пилона, танцевали с цепями, показывая разные гимнастические трюки.

К слову, оба мужчины представили в достаточно ярких и откровенных нарядах, а дополнили свои образы массивной обувью на каблуке.

Відео дня:

Напомним, ранее Андрей Хветкевич после каминг-аута рассказал о ревности и обязанностях в паре с любимым.

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