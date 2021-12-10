Известная украинская певица Оля Полякова, как оказалось, не всегда была уверенной в себе артисткой, которая не обращает внимание на критику. Звезду не единожды унижали мужчины, которые позволяли себе говорить оскорбления в ее адрес.
Вместе с Машей Ефросининой в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" певица обсудила стереотипы и критику, из-за которой люди могут сильно страдать.
Так, Полякова призналась, что в начале ее карьеры она была в Монако вместе со своим мужем. Там проходило празднование, где присутствовал российский продюсер и композитор Игорь Крутой. Певица еще не была популярной, но очень хотела выступить перед людьми.
Когда Полякова выходила на сцену, Крутой и его жена просто встали из-за стола и начали выходить из зала. Муж певицы подбежал к российскому продюсеру и попросил его остаться, чтобы посмотреть ее выступление. Однако Крутой отнесся к Поляковой пренебрежительно, он ее обозвал.
Точной фразы Крутого певица не помнит. По ее словам, он обозвал ее чуть ли не "поющими трусами". После этого Полякова сильно переживала и комплексовала. Но сейчас ей уже все равно на критику, ведь за ней стоит огромная аудитория, которая ее любит.
Помимо Крутого певицу унижал еще один мужчина. В начале карьеры Поляковой звукорежиссер называл ее "дуплом". Это сильно задевало артистку, из-за обидных слов она теряла все желание создавать песни и могла записывать одну композицию более шести месяцев.
Но сейчас, когда Полякова стала одной из самых известных певиц Украины и сумела развить свой талант, критика и унизительные оскорбления проходят мимо ее ушей. По словам артистки, люди порой не осознают, что своими словами они могут обижать другого человека, если тот не умеет реагировать на грубость.