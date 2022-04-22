Украинский танцовщик с первых дней полномасштабного вторжения пошел волонтерить.

Украинский хореограф и судья проекта "Україна має талант" Евгений Кот после начала войны занялся волонтерством. Сейчас артист в интервью для ICTV рассказал, чем именно помогал своей стране в такое непростое время.

Сначала Кот занимался помощью военным, которые расположились недалеко от его дома.

"С самого начала я начал волонтерить, помогать военным и ТрО, которые были недалеко от моего дома. Они стояли на постах и развернулись возле нас. Мы привозили им с соседями "коктейли Молотова", я отвозил очень много ткани для маскировочных сеток. Потом работал с ребятами-артиллеристами, оказал им помощь в виде всего, чего они просили – одежда, еда, гигиена", - поделился хореограф.

Затем Евгений со своей женой переехал на запад Украины, где продолжил помогать армии, в том числе и жертвовать деньги.

"Я перешел в организацию процесса, все время получал много запросов от военных – нужно помощь, автомобиль, турникеты, бронежилеты, то, се. Я стал узнавать, как это взять, стал копить деньги. Собрал на первый автомобиль, затем второй, третий, четвертый", - рассказал Евгений Кот.

Волонтерством занимается и его жена Наталья.

Напомним, ранее были названы украинские звезды, которые пошли волонтерить после вторжения РФ.

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