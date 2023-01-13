По словам Алекса, Катя будет хорошей мамой, а Саша для него - эликсир молодости.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский сегодня, 13 января, сделает свой выбор и вручит кольцо девушке, которой удалось покорить его сердце.

Перед финалом самого романтического шоу страны он решил порассуждать о чувствах к каждой из девушек. По его словам, Саша Мудрая - непредсказуемая, спонтанная и страстная.

"У Саши очень ярко выражено страстное желание изучения всего нового. Она любит и радуется жизни, - это крепкая нить, соединяющая ее душу и сердце со Вселенной. Она – отличный партнер по протаптыванию новых дорог в жизни. Я убежден, что с Сашей я буду оставаться вечно молодым. Она буквально эликсир молодости и энергии", - написал Алекс на своей странице в Instagram.

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С Катей же "холостяк" ощущал спокойствие, умиротворение, доверие и глубину. По его словам, Лозовицкая была бы хорошей мамой.

"Мне очень импонирует ее семья и воспитание. Но теплота, любовь, культура, царящие в ее семье, передались и самой Кате. Она будет прекрасной мамой, которая сможет привить только самые лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе ее характера – это меня очень подкупает", - добавил Алекс.

Он отметил, что Катя и Саша очень разные. С первой он был романтиком, а со второй испытывал настоящую страсть.

Напомним, ранее участница "Холостяка" случайно рассекретила победительницу 12-го сезона.

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