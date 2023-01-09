Марина, которая покинула шоу в прошлом выпуске, сделала пост о дружбе с фавориткой Алекса Топольского Сашей Мудрой.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина, которая покинула проект в прошлом выпуске, сделала пост о дружбе с Сашей Мудрой. На протяжение всех выпусков зрители видели, что Мудрая - обладательница непростого характера, поэтому приятелей среди конкуренток у нее не было. Но вот с Мариной она была в нормальных отношениях. Как выяснилось, после проекта дружба девушек продолжилась.

"Саша - это воин от природы… Мне нравилось, что она прямолинейная! Если что-то не нравится - долго держать в себе не будет. Да, на проекте все-таки и мой стержень характера выступил в схватке за "свое". Я стала ссориться, и получилось что получилось. Но все-таки столько классных моментов на проекте было. Вместе засыпали, просыпались, плакали, смеялись. И все же никакой личный секрет не вышел за рамки нашей дружбы во время ссоры. И это показатель", - написала Марина в своей публикации.

Проиллюстрировала она эти слова их с Сашей совместными снимками.

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Также Марина ненароком выдала, что Саша не стала победительницей проекта. Она написала, что после полномасштабного вторжения Мудрая была одна и ей в одиночку пришлось бежать от войны.

"Я не выдержала, когда увидела, что Саша в поезде одна, когда началась война... Я написала ей. И я рада, что мы продолжили нашу дружбу. Теперь мы вместе в Америке. Санта Барбара, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Гавайи. Мы разделяем столько моментов вместе! И поддерживаем друг друга в другой стране. Очень люблю этого милого человека", - добавила Марина.

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"Марина, это вы добрая, и в этой "хвойде" видите хорошее. Не может адекватный человек быть столь токсичным, как эта.."

"Готовить овсянку поочередно? Саша готовит? Впечатлили"

"Почему думаю, что Саша отдыхает с Вами за Ваши же средства? Или она через год после проекта сколотила капитал?"

"Девушки, не в обиду, но я в такую дружбу не верю. При первой же серьезной ситуации в жизни Саша себя проявит так, как и проявлялась на проекте"

"Это означает, что Саша и холостяк не вместе. То есть он не выбрал ее в финале, а если выбрал, то они все же разорвали отношения. Вы немного выдали тайну проекта заранее"

"Уже интересно, а не случится ли так, что холостяк в конечном итоге окажется нетрадиционной ориентации и впоследствии узнаем, что в Америке у него уже есть парень?"

Напомним, финал шоу "Холостяк" состоится в пятницу, 13 января. Выбирать Алекс Топольский будет между двумя девушками - Сашей Мудрой и Екатериной Лозовицкой.

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