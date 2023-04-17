Совсем недавно они дружили, однако потом перестали общаться.

Главный герой 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" публично унизил своего бывшего друга. Алекс Топольский негативно высказался об украинском блогере Славе Демине.

Недавно они дружили, однако впоследствии оказалось, что между ними "пробежала черная кошка". Топольский не комментировал причины конфликта с Деминым, однако сейчас решил не держать интригу.

В Stories Топольского спросили о том, почему он не общается с Деминым. "Холостяк" ответил довольно развернуто. Он обвинил бывшего друга в том, что тот радуется его проблемам.

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"Знаете, кто всегда будет пытаться наверстать упущенное в вашей жизни? Бывшие. Друзья, любовники. Которые кричали, что любили вас. Почему? Да их просто раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо! Кто же еще так искренне и открыто может радоваться возникающим проблемам, как не твой бывший друг", - заявил Топольский.

Сам Демин на слова "холостяка" пока не отреагировал. Вероятно, он решил проигнорировать попытки Топольского "раздуть" крупный скандал.

Напомним, недавно Топольский впервые показал свою девушку-красавицу.

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