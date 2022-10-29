28 октября на СТБ показали долгожданную премьеру романтического шоу.

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Александр Топольский заговорил в своем Instagram-блоге о любви. На удивление, разговор на эту тему он поднял сразу после первого эфира шоу.

"Что для меня означает любовь? На шоу "Холостяк" я пошел, чтобы обрести свою любовь. Но перед тем, как решиться на этот шаг, я постарался честно ответить себе, что именно для меня означает это чувство. Сразу было сложно прийти к какому-то точному определению. Поэтому я ушел от обратного – осознал, что для меня не любовь. Жертвовать своими мечтами и интересами ради отношений – это не любовь. Полное растворение в партнере – это не любовь. Ревность, чувство принадлежности, пустая страсть – это точно не любовь…" - рассуждает Топольский.

Видео дня

Однако после длительных размышлений на эту тему он все-таки понял, что для него значит это светлое чувство.

"Любовь – это радоваться успехам друг друга и утешать друг друга во время неудач. Любовь – это вместе развиваться и иметь общие ценности, чувствовать себя свободно. Любовь – в простоте и мелочах, маленьких жестах, которые мы совершаем каждый день. Мне сложно объяснить любовь, но гораздо легче продемонстрировать... Когда я просыпаюсь и первая мысль: чтобы такого вкусненького ей приготовить на завтрак", - рассказал главный герой проекта "Холостяк".

Напомним, на "Холостяк" пришла бывшая девушка известного актера Тараса Цымбалюка. Виктория рассказала, что состояла с актером в отношениях три года.

Вас также могут заинтересовать новости: