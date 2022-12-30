Саша Мудрая из Харькова, которой многие пророчат победу в 12-м сезоне романтического шоу, поделилась закулисными деталями.

Фаворитка главного героя шоу "Холостяк" Алекса Топольского Саша Мудрая ответила на вопросы поклонников. Один из подписчиков спросил у нее: "Чувствуешь, что твой характер сильнее, чем Алекса?". Мудрая сказала, что это чувство преследует ее с первого свидания.

Также у нее уточнили, что было самым сложным во время съемочного процесса. Саша призналась, что ей не нравился круглосуточный контроль, а также то, что участницы не могли нормально выспаться.

Также Мудрая отметила, что девушки на украинском "Холостяке" вынуждены сами себе готовить еду. Ранее она принимала участие в аналогичном проекте в Литве, и там у них был шеф-повар, поскольку у девочек и так было очень мало времени.

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"К моему огорчению, мы готовили себе сами. Это очень раздражало, так как времени было в обрез. А вот на литовском проекте, о котором вы так любите мне писать, у нас был шеф-повар", - резюмировала Саша Мудрая.

Напомним, участница Саша из Харькова, которая является фавориткой Алекса Топольского в романтическом шоу "Холостяк-12", показала, какой была до проекта. На этих кадрах ее сложно узнать.

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