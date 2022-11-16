Теперь его блог в социальной сети неактивен.

Страница главного героя 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекса Топольского в социальной сети Instagram заблокирована.

Почему его страница на данный момент неактивна - неизвестно. Однако накануне он еще "появлялся" в своем блоге. Буквально вчера он рассказал, что в США подрался с мужчиной.

По его словам, недавно он начал работать моделью. Как-то он стоял на Пятом авеню и завлекал людей посетить магазин. Тогда он увидел девушку, которая ему очень понравилось. Но, как оказалось, она состоит в отношениях. Ее молодому человеку не понравился "подкат" Топольского, за что он и получил.

Видео дня

Кроме того, выяснилось, что этот парень тоже работал моделью.

"Потом мы, конечно, оба получили выговор за это, и нам пришлось помириться, чтобы сохранить работу", - поделился Топольский.

Впрочем именно после этой истории Топольский "исчез" из соцсети.

Напомним, ранее Алекса Топольского обвинили в домогательствах. Неизвестная девушка написала одной из экс-участниц "Холостяка-12" и рассказала, как праздновала с главным героем Новый год. Тогда, по ее словам, Алекс склонял ее к сексу и говорил о том, что жаждет популярности.

Вас также могут заинтересовать новости: