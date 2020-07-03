В сети требуют запретить дочери Майкла Джексона играть Иисуса

Картина рассказывает о "смышленой тусовщице с фетишем".

Больше 260 тысяч человек выступили против того, чтобы дочь Майкла Джексона Пэрис играла роль Иисуса в предстоящем фильме «Привычка» (Habit).

Читайте также"Готовьте попкорн": сегодня в Украине открываются кинотеатрыКак пишет popcornnews, картина рассказывает о «смышленой тусовщице с фетишем Иисуса», которая втягивается в жестокую сделку с наркотиками и решает выпутаться из ситуации, маскируясь под монахиню. Режиссером является Джанель Ширтклифф. На опубликованном кадре из предстоящей ленты Пэрис предстала в образе Иисуса с растрепанными волосами по плечи и пирсингом в носу.

Однако сотням тысяч пользователей не нравится эта затея, они не хотят, чтобы Пэрис играла Иисуса. В сети появилась петиция против исполнения Пэрис этой роли, ее уже подписали 260 тысяч человек.

Возмущаться пользователи начали после документального фильма Пэрис Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, в котором она рассказала об отношениях с бойфрендом Гэбриелем Гленном и своей сексуальности. В фильме Пэрис назвала себя геем.

«Никогда бы не подумала, что буду встречаться с парнем. Я ожидала, что женюсь на девушке… Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Я говорю, что я гей, потому что я таковой являюсь. Я бы не сказала, что я бисексуальна, потому что я встречалась не просто с мужчинами и женщинами, но и с мужчинами, у которых есть вагина. Мне неважно, что у них в штанах, важно, что это за личность», – заявила она.

Ранее УНИАН писал, что Netflix разозлил верующих, показав Иисуса в новой комедии наркоманом и геем.

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