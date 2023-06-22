Ведущий рассказал о том, употребляет ли он алкоголь.

Украинский ведущий Владимир Остапчук откровенно пообщался с фанами и ответил на их вопросы. Поклонники, в частности, поинтересовались тем, как артист относится к алкоголю.

"А хочется выпить? Расслабиться или в хорошей компании, неужели не тянет?" - спросили фаны.

Как оказалось, Остапчуку выпивать не хочется. Он откровенно признался, что не употребляет алкоголь уже четыре месяца.

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Кроме этого, ведущий пошутил об употреблении йода. На фоне информации о том, что РФ готовится взорвать ЗАЭС, некоторые украинцы начали думать, что им якобы нужно приобрести йодид, чтобы защититься от радиации. На самом же деле, о чем неоднократно говорили в Минздраве, употреблять этот препарат "для профилактики" опасно.

"Судя по последним новостям, нужно начать употреблять йод", - пошутил Остапчук.

Владимир Остапчук - последние новости

Недавно Остапчук попал в скандал. В сети появилась информация о том, что ведущий "засветился" на вечеринке в Греции, где были русские. Впоследствии Остапчук пояснил, что он не знал заранее о том, что будет проводить праздник для компании, в которой есть представители страны-агрессора.

После этого стало известно, что на скандальной вечеринке с россиянами был не только Остапчук. Там выступали Верка Сердючка и группа Quest Pistols.

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