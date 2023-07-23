В сети его "заклевали" за позорный поступок.

Российский певец, поддерживающий войну против Украины, Николай Басков попал в странную ситуацию. СМИ страны-агрессора пишут, что он является преверженцем харассмента.

Так, на одном из видео, опубликованном в российских пабликах, видно, как Басков без капли стеснения зажимает блогершу Виолетту Чиковани. Девушка стояла возле него с микрофоном и что-то спрашивала у артиста, а он вместо ответа потрогал ее за ягодицы, а затем и вовсе прижал к себе.

"Для меня ты лучше всех. Фантастический твой смех и попа, как орех", - выдал путинист и хлопнул девушку по ягодицам.

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Чиковани, в свою очередь, засмеялась и сказала, что больше не будет мыться, чтобы на ней остались следы рук Баскова.

Однако пользователи сети считают, что такое поведение артиста недопустимо. Они написали, что это позорище.

Также поклонники артиста написали, что такой поступок Баскова подтверждает то, что он относится к людям традиционной ориентации. Отметим, его неоднократно обвиняли в том, что он принадлежит к ЛГБТ-сообществу.

Напомним, певец Николай Басков поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Он вместе с Григорием Лепсом пообещал "награждать" россиян за уничтожение техники ВСУ.

Мимо этого заявления не прошли и украинские знаменитости. Оля Полякова, например, пообещала щедрое вознаграждение тому, кто даст пинка Баскову и Лепсу.

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