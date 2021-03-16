Хлои показала новое фото / instagram.com/khloekardashian
Американская модель Хлои Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию в ярком аутфите.
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Девушка предстала в серебристом мини-платье с голой спиной. В таком образе она выглядит потрясающе и ярко. Кроме того, девушка сделала конский хвост и нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза.
"Икона стиля", "Прекрасная", "Красивая", "Королева", "Вау", - пишут поклонники в сети.
Хлои показала новое фото / instagram.com/khloekardashian
Кто такая Хлои Кардашьян:
- Девушка родилась 27 июня 1984 года в Лос-Анджелесе
- Имеет более ста миллионов подписчиков на своём аккаунте в Instagram
- В 2007 была приглашена на одну из главных ролей в реалити-шоу о своей семье «Keeping Up with the Kardashians». Также появлялась в нескольких сериалах, играя саму себя
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