Модель предстала в ярком аутфите.

Американская модель Хлои Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию в ярком аутфите.

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Девушка предстала в серебристом мини-платье с голой спиной. В таком образе она выглядит потрясающе и ярко. Кроме того, девушка сделала конский хвост и нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза.

"Икона стиля", "Прекрасная", "Красивая", "Королева", "Вау", - пишут поклонники в сети.

Кто такая Хлои Кардашьян:

Девушка родилась 27 июня 1984 года в Лос-Анджелесе

Имеет более ста миллионов подписчиков на своём аккаунте в Instagram

В 2007 была приглашена на одну из главных ролей в реалити-шоу о своей семье «Keeping Up with the Kardashians». Также появлялась в нескольких сериалах, играя саму себя

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Автор: Диана Могилевич