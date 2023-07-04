Солист известной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на проблемы со здоровьем. Артист рассказал, что его беспокоил позвоночник, он не мог нормально двигаться.
Поэтому музыкант обратился к врачу. Его отправили на стационарное лечение. Сейчас Сергею ставят капельницы.
"Мой позвоночник, вернее его поясничный отдел, сказал "хватит" и ушел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело", - рассказал артист.
Он добавил, что из-за плохого самочувствия ему пришлось отменить концерты в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии. Группа отыграет их уже аж в августе.
Чем известна группа "Без Обмежень"
"Без Обмежень" - украинская рок-группа, основанная в 1999 году в Мукачево. Состав менялся, однако солист остался неизменным.
Известно, что группа принимала участие в шоу "Х-фактор". Она дошла до четвертого прямого эфира, а после - выбыла из проекта.
Среди самых популярных песен "Без Обмежень" - "Без неї ніяк", "Зорі запалали", "Листопад", "Хочеш" и другие.