У него проблемы с позвоночником.

Солист известной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на проблемы со здоровьем. Артист рассказал, что его беспокоил позвоночник, он не мог нормально двигаться.

Поэтому музыкант обратился к врачу. Его отправили на стационарное лечение. Сейчас Сергею ставят капельницы.

"Мой позвоночник, вернее его поясничный отдел, сказал "хватит" и ушел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело", - рассказал артист.

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Он добавил, что из-за плохого самочувствия ему пришлось отменить концерты в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии. Группа отыграет их уже аж в августе.

Чем известна группа "Без Обмежень"

"Без Обмежень" - украинская рок-группа, основанная в 1999 году в Мукачево. Состав менялся, однако солист остался неизменным.

Известно, что группа принимала участие в шоу "Х-фактор". Она дошла до четвертого прямого эфира, а после - выбыла из проекта.

Среди самых популярных песен "Без Обмежень" - "Без неї ніяк", "Зорі запалали", "Листопад", "Хочеш" и другие.

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