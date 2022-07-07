Внезапно скончался звукорежиссер, который сотрудничал с группой.

Украинская группа "Антитела", участники которой служат в рядах Вооруженных сил Украины и защищают нашу страну от российских захватчиков, сообщили о трагедии.

Внезапно скончался их звукорежиссер Дмитрий Хомулко, который сотрудничал с группой 8 лет. Жизнь музыканта оборвалась 6 июля. Причина смерти пока неизвестна.

"Любили и уважали Боба (так называли Дмитрия в группе, - УНИАН) за его талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость", – поделился директор коллектива Сергей Вусик.

Также участники коллектива отметили, что будут очень скучать по своему другу.

"Большая потеря для нашей команды. Вечная память! Соболезнование родным. Мы будем очень скучать", - говорится в заявлении "Антител".

Напомним, ранее группа "Антитела" в честь дня отца посвятила свою песню "У книжках" погибшим на войне родителям.

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