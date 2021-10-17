Одна из самых популярных причин развода - измены.

Украинские селебрити не раз сталкивались с неверностью своих мужей. Но как бы не было больно и сложно пережить этот период, они таки нашли в себе силы встать, отряхнуться и пойти дальше.

Алина Гросу

Певица развелась со своим мужем-бизнесменом Александром Комковым в 2020 году. И это несмотря на то, что поженились они только в 2019. Изначально их жизнь была похожа на сказку, но в какой-то момент все пошло под откос. Александр предложил Алине хотя бы месяц пожить отдельно, чтобы осознать ценность их отношений и понять, что делать дальше. Вот только спустя это время он признался звезде, что у него есть другая женщина, которая к тому же старше его. Гросу мучительно переживала этот разрыв, но сейчас она счастлива в отношениях с российским актером Романом Полянским, который переехал к ней в Киев.

Снежана Бабкина

Супруга артиста Сергея Бабкина не раз сталкивалась с изменами мужа. В многочисленным интервью музыкант рассказывал, что у него было более ста женщин в период отношений со Снежаной. Тогда Снежана хотела уйти от мужа, но он прямо-таки вымаливал у нее прощение, и ему это удалось. Девушка простила мужа-изменщика, и сейчас он души в ней не чает. К слову, у артистов трое детей.

Нина Матвиенко

Певица Нина Матвиенко также смогла простить измену мужу Петру Гончару. Узнав о неверности мужа, звезда поставила ему ультиматум - или она, или любовницы. Второй вариант подразумевал то, что Нина Митрофановна выставит изменщика из дома вместе с его вещами. В итоге Петр осознал свою ошибку, и они смогли сохранить свой брак.

Ани Лорак

Опальная певица Ани Лорак в одном из интервью рассказала, что ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу неоднократно ей изменял. Но когда терпение у звезды лопнуло, она решила развестись. Долгое время они не общались. Но когда Лорак смогла отпустить обиды, то все же наладила контакт с экс-мужем ради дочери Софии.

Анна Седокова

Еще одна опальная певица Анна Седокова страдала от измен мужа. В первом браке с Валентином Белькевичем у нее родилась дочь Алина. Но даже ребенок не остановил футболиста от походов "налево". Оказалось, что у него была любовница Леся, с которой он встречался еще до отношений с Анной. И даже когда вступил уже с ней в брак, продолжил проводить время с Лесей и часто у нее ночевал. В итоге в 2006 году Седокова и Белькевич развелись.

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Автор: Диана Могилевич