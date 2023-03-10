Журналист рассказал, что он содержит свою большую семью, которая сейчас живет за границей.

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что ему приходится продать все свои автомобили. Ему не хватает денег. Раньше Гордон никогда не держал много денег и жил по "схеме".

"Я никогда не держал кэша (наличных - УНИАН), ну то есть у меня были там 20, может 30 тысяч долларов, на всякий случай лежали. Схема была очень проста: у меня есть недвижимость в Киеве, много недвижимости, которую я сдавал в аренду. Деньги за аренду поступали ежемесячно, я расплачивался с кредитами, у меня они есть до сих пор... Я брал на недвижимость кредиты, под недвижимость, которая уже есть", - рассказал Гордон в интервью Славе Демину.

Ранее он брал кредиты на новую недвижимость и платил за нее теми деньгами, которые получал от съемщиков его других домов. Такая схема устраивала Гордона, ему удавалось закрывать кредиты и "крутиться". Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он понял, что его недвижимость уже не может приносить ему прибыль.

Видео дня

"Деньги брать, кроме YouTube, неоткуда. Ну и конечно пришлось продавать автомобили... У меня не остается личного ни одного автомобиля. Я продал Maybach свой, на котором меня возил водитель. Я продаю свой джип Mercedes, на котором ездил сам иногда. И у меня не остается ни одного автомобиля", - пожаловался Гордон.

Однако он сразу вспомнил, что у него все же остается одна машина. Он забыл про авто Toyota Camry, его журналист называет "разъездным транспортом", который он использует для шопинга. По словам Гордона, сейчас он планирует ездить на авто, которое ему дадут друзья. После победы Украины он хочет взять в кредит новые машины и вернуть себе свое состояние. Сейчас журналист, как сам считает, тратит мало.

"Одежда у меня есть, на еду я трачу очень мало, потому что ем мало. А все расходы идут на семью... У меня семья - это 12-13 человек. Сколько надо людям, чтобы жить за границей? Нужно детям учиться, а денег требуется немало... А если кто-то из пожилых людей болеет за границей? Поэтому я и продаю автомобили свои, потому что денег не хватает, но я не хочу жаловаться, потому что многим людям не хватает гораздо больше, чем мне", - отметил Гордон и добавил, что до попрошайничества ему далеко.

Напомним, ранее Гордон пошутил о своих яйцах и заставил Демина хохотать.

Вас также могут заинтересовать новости: