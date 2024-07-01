Блогер опозорился из-за своей пророссийской позиции.

Украинский блогер Спартак Суббота, известный своей ложью о наличии медицинского образования и навыков психотерапии, попал в очередной скандал. Псевдоврач вступился за захватчиков и язык страны-агрессорки.

Во время прямого эфира в своем Instagram, видео с которого распространил Telegram-канал "Гувернантка", Суббота заговорил о россиянах и заявил, что не считает их захватчиками. Также он высказался об украинцах, которые не разделяют его мнений. В частности, блогер назвал людей, чьи убеждения не совпадают с его, - "тупыми".

Во время так называемого разговора с подписчиками Спартак высказал все свои мысли, которые прямо являются российскими нарративами. Он считает, что россияне - не оккупанты и захватчики, чем обесценил смерти невинных украинцев за период войны. По его словам, есть и худшие народы.

Скандалист добавил, что может свободно разговаривать на русском, потому что якобы "русский язык не принадлежит территории России". По его мнению, распространять язык страны-агрессорки - это вполне нормально.

"Русский язык не принадлежит территории России. Никто не давал русский язык России. Невозможно причислить язык к врагу. Никак. Самые большие экспаты в мире - не русские. Враг, который непосредственно наказывал нас - это фашистская Германия", - заявил Суббота.

За пророссийскую позицию "психотерапевта" подписчики набросились на него и с возмущением писали "позор". Из-за этого скандалист не слишком переживал и ответил: "Боже, напиши петицию".

Относительно тех украинцев, которые изучают немецкий и английский языки, Спартак считает, что они подвергают себя риску из-за угрозы Третьей мировой войны.

"А вы ездите и учите немецкий. О чем это? Вы будете точно так же потом и русский учить. Поэтому не надо лицемерить, нести какую-то х**ню. Перестаньте позориться как бомжи. Самые большие захватчики. Захватывали абсолютно все, что можно было захватить, убивали, грабили, насиловали, делали страшные вещи. И вы сейчас учите английский язык", - добавил блогер.

Стоит указать, что свои соцсети Суббота преимущественно ведет на украинском, но во время прямого эфира он постоянно говорил на русском, как и в жизни. Свое лицемерие он показывает не только в случае с ложью об образовании и профессии, но и, когда в сети пишет на государственном, а вне ее пределов не стесняется говорить на языке врага.

Что известно о Субботе

Свою популярность он получил благодаря совместному YouTube-проекту с Евгением Яновичем "Подкаст терапия". Тогда Спартак называл себя психологом, кандидатом медицинских наук и рассказывал о наличии у него соответствующего образования.

Позже стало известно, что Суббота врал поклонникам. Более того, у него даже были сексуальные отношения с клиентками. Янович после скандала разорвал все связи с коллегой и их проект закрылся. Скандалист до сих пор не может "отмыться" от колоссального хейта в сети, но со временем подвергает себя еще большей критике.

Напомним, ранее Спартак Суббота заявил, что не пойдет служить и назвал причину.

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