Ранее шоумен уже несколько раз говорил в прессе о том, что они с супругой рассматривают вариант взять в семью ребенка, оставшегося без родителей из-за войны.

Украинский шоумен Юрий Горбунов прокомментировал возможное усыновление ребенка. Ранее они с Екатериной Осадчей уже делились своими планами о расширении семейства, однако решили не принимать поспешных решений и все тщательно обдумать.

Сейчас актер и телеведущий сказал, что вопрос не отложен в долгий ящик. Более того, их старший сын Иван не против этой идеи.

"Вот я спрашиваю у Ивана, хотел бы он, чтобы у нас еще был мальчик или девочка. Он говорит, что хотел. Ведь здесь важно, как твои дети к этому относятся", - рассказал Горбунов в интервью Славе Демину.

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Отметим, пока что звездная пара не приступила к процессу усыновления, поскольку закон Украины не позволяет сделать это во время войны в стране.

Напомним, в 2021 году журналистка и ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз - у нее родился сын Данил. Это второй совместный ребенок с Юрием Горбуновым. Также от первого брака у Екатерины есть еще взрослый сын Илья Полищук.

Ранее телеведущие Тимур Мирошниченко и Григорий Решетник также делились, что хотели бы после войны подарить семью ребенку, оставшемуся без родителей из-за российского вторжения.

Напомним, Горбунов рассказал, что Влад Яма больше не вернется в Украину.

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